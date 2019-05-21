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"С 2016 года не существовало коалиции": Зеленский о правовых основаниях роспуска Рады


фото: Адміністрація Президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал юридическим основанием для роспуска Верховной Рады отсутствие коалиции

Об этом он заявил во время консультаций с лидерами парламентских фракций и групп.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции ", - заявил Владимир Зеленский .

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