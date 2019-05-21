21 мая, 2019, 14:40

Об этом он заявил во время консультаций с лидерами парламентских фракций и групп.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции ", - заявил Владимир Зеленский .