"С 2016 года не существовало коалиции": Зеленский о правовых основаниях роспуска Рады
21 мая, 2019, 14:40
Президент Украины Владимир Зеленский назвал юридическим основанием для роспуска Верховной Рады отсутствие коалиции
Об этом он заявил во время консультаций с лидерами парламентских фракций и групп.
"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции ", - заявил Владимир Зеленский .
- Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации, 20 мая, заявил, что распускает Верховную Раду .
- Во вторник, 21 мая, он провел консультации с фракциями по роспуску Рады .
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Досрочные выборы в Раду состоятся, ориентировочно 21 июля
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