"Ворскла" одолела "Десну" и закрепилась во главе второй шестерки чемпионата Украины
21 мая, 2019, 18:55
В 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на выезде одолела "Десну"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня состоялся матч 30-го тура УПЛ, в котором "Ворскла" в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина минимально одолела "Десну". Победный гол в активе сербского легионера Тодора Петровича, который воспользовался пасом с левого края Вадима Сапая и в касание с близкого расстояния переправил мяч в сетку.
Чемпионат Украины
30-й тур
21 мая
"Десна" - "Ворскла" 0: 1
Гол: Петрович, 31
В другом матче 30-го тура УПЛ "Черноморец" дома одолел "Карпаты" - 3: 1.
Турнирная таблица
- Напомним, 19 мая в 29-м туре УПЛ "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины и отобрал у "Динамо" звание самого титулованного футбольного клуба страны.
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18 мая в 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в Полтаве победила "Арсенал-Киев".
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