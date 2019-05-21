"Ворскла" одолела "Десну" и закрепилась во главе второй шестерки чемпионата Украины

21 мая, 2019, 18:55

В 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" на выезде одолела "Десну"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня состоялся матч 30-го тура УПЛ, в котором "Ворскла" в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина минимально одолела "Десну". Победный гол в активе сербского легионера Тодора Петровича, который воспользовался пасом с левого края Вадима Сапая и в касание с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

Чемпионат Украины

30-й тур

21 мая

"Десна" - "Ворскла" 0: 1

Гол: Петрович, 31

В другом матче 30-го тура УПЛ "Черноморец" дома одолел "Карпаты" - 3: 1.

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