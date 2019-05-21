"Мы их накрыли": в зоне ООС на КПВВ "Новотроицкое" задержали 6 инспекторов на взятке

21 мая, 2019, 17:36

В зоне ООС на КПВВ "Новотроицкое" задержали 6 инспекторов на взятке

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook.

"Мы их накрыли .. (спасибо коллегам из УЗЕ- Игорь Купранец и следователям ГБР в Краматорске)", - написал Матиос.

Он сообщил, что следователи ГБР на КПВВ "Новотроицкое" разоблачили преступный механизм систематического вымогательства и получения денежных средств 6-ю инспекторами пограничной службы.

"Нелюди. Других слов для этих "защитников закона" на КПВВ нет", - прокомментировал он.

В сообщении говорится, что эти инспекторы создавали искусственные препятствия для перевозчиков. В частности, разоблачили также командира Донецкого пограничного отряда ГПС Украины и командира отдела пограничной службы ОБПК "Волноваха".

Всего инспекторы ГБР обнаружили более 70 фактов неправомерных выгод от лиц, перевозящих людей и грузы через КПВВ "Новотроицкое" на общую сумму более 600 тыс. грн.

Их задержали 20 мая во время получения взятки в размере 6 тыс. грн.

"20.05.2019 г. после получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 6000 грн, их распределения с ранее полученными (задокументировано по решению суда на видео) суммами неправомерных выгод между вышеуказанными должностными лицами, их преступная деятельность прекращена", - говорится в сообщении.

Сейчас в служебных помещениях КПВВ "Новотроицкое" провели обыски, а также обыскали места проживания фигурантов преступной схемы.

У них изъяли 6 тыс. грн, а также средства полученные преступным путем на общую сумму 81 тыс. грн, $ 13 тыс., 300 евро и черновые записи с распределением средств между участниками преступной схемы.

"В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 3 человека. Кроме того, проверяется причастность других должностных лиц из руководства Донецкого пограничного отряда и Донецко-Луганского регионального управления ГПС Украины относительно указанных противоправных действий", - говорится в сообщении.