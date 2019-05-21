"Мы готовы к сомнительным досрочным выборам в парламент", - Бурбак

21 мая, 2019, 17:11

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак прокомментировал встречу в Администрации президента с главой государства Владимиром Зеленским

Об этом он написал в Facebook.

"Свой разговор я начал с основ права. Могу спокойно об этом говорить, потому что закончил юридический факультет Черновицкого университета. Так вот. Базовые положения теории государства и права говорят нам, что есть три ветви власти - законодательная, исполнительная и судебная. Между ними должен быть баланс. Для того, чтобы страна работала и не было узурпации власти. Президент сообщил, что на роспуск парламента существует запрос общества. На это я ответил ему, что сто лет назад, в 1917-м, также был "запрос" на "фабрики - рабочим", "землю - крестьянам", "нет - войне". Тогда мы заплатили высокую цену за такие "общественные настроения". Украину оккупировала советская Россия. А потом был Голодомор, большой террор и уничтожение цвета нации. Напомнил об этом Владимиру Зеленскому. Потому что не знаю, рассказывали ли им об этом на парах по истории", - написал он .

По словам Бурбака, юридических оснований для роспуска парламента нет.

"Потом я снова вернулся к юридическим аспектам. Берем, говорю, нашу Конституцию, гарантом которой Вы вчера присягнули быть. Статья 90 четко определяет три основания для роспуска парламента. Сегодня ни одной из них нет", - говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Бурбак также сообщил президенту, что 17 мая, в прошлую пятницу, фракция "Народного фронта" вышла из парламентской коалиции "Европейская Украина".

"Глава Верховной Рады объявил о прекращении существования коалиции и начале формирования новой. Все в соответствии с Конституцией. Мы инициировали начало консультаций о создании новой коалиции, которые должны продолжаться месяц - по закону. То есть, своим указом о "роспуске парламента" Вы, господин Президент, сделает невозможным создание коалиции", - сказал он.

Вспомнил глава "Народного фронта" и об отставке правительства, о которой заявил Владимир Гройсман.

"Поскольку Президент вчера требовал немедленной отставки правительства, я напомнил ему, что он должен предложить свою кандидатуру на пост премьера. Ответа не услышал. Меня это удивляет. Потому что если требуешь отставки правительства, значит готов взять ответственность на себя и знаешь, как действовать дальше", - написал Бурбак и добавил: "А по поводу сомнительных досрочных выборов в парламент - мы готовы".