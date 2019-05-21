Путин планирует масштабное переустройство всего постсоветского пространства, - Климкин

21 мая, 2019, 15:04

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Путин запланировал переустройство всего пространства вокруг России

Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег".

"И это касается не только Украины: это касается Молдовы, Беларуси, Кавказа и даже Казахстана. Он хочет постепенно построить новую логику, которая была отражением империи Советского Союза на новый манер. И он считает, что это залог некоего глобального влияния и, если хотите, его миссия: он же говорит об "одном народе", - подчеркнул глава МИД.

Ранее Климкин заявил, что Москва хочет использовать Донбасс как "троянского коня".