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Путин планирует масштабное переустройство всего постсоветского пространства, - Климкин


фото: lb.ua
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Путин запланировал переустройство всего пространства вокруг России

Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег".

"И это касается не только Украины: это касается Молдовы, Беларуси, Кавказа и даже Казахстана. Он хочет постепенно построить новую логику, которая была отражением империи Советского Союза на новый манер. И он считает, что это залог некоего глобального влияния и, если хотите, его миссия: он же говорит об "одном народе", - подчеркнул глава МИД.

Ранее Климкин заявил, что Москва хочет использовать Донбасс как "троянского коня".

 

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