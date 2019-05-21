Правительственный кризис в Австрии: парламент рассмотрит вотум недоверия курильщиков

"Мое предложение следующее: определять созыв чрезвычайного заседания Национального совета на понедельник, 27 мая", - сказал он. По словам спикера, надо "дать пространство выборам в Европарламент", и поэтому заседание состоится на следующий день после выборов в ЕП, которые пройдут в воскресенье. Ранее крупнейшая оппозиционная сила "Социал-демократическая партия" (52 мандатов в 183-местном Нацсовете) потребовала созвать экстренное заседание уже в эту среду в связи с коррупционным скандалом и правительственным кризисом.

Ожидается, что в ходе заседания в понедельник будет рассмотрен вотум недоверия канцлеру Себастиану Курцу, который возглавляет крупнейшую политсилу страны - "Австрийскую народную партию" (ÖVP) с 62 мандатами в парламенте. С намерением вынести на голосование во время этого заседания вотум недоверия канцлеру ранее выступили в оппозиционной партии "Зараз-Список Пильца" (8 мандатов).

У правопопулистской "Австрийской партии свободы" (FPÖ) с ее 51 депутатом - вчерашним "меньшим партнером" ÖVP по коалиции - уже заявили, что могут поддержать отставку Курца. В частности, об этом сообщил генсек партии Герберт Кикла, освобождение которого от должности главы МВД вчера канцлер Курц предложил федеральному президенту и после чего все представители FPÖ покинут свои посты в правительстве.

В небольшой оппозиционной партии NEOS (10 мандатов) отметили, что не будут голосовать за отставку Курца в этот переходный период до новых парламентских выборов.

Таким образом, для успешного выражения вотума недоверия канцлеру требуются голоса оппозиционной "Социал-демократической партии", где, впрочем, пока уклоняются от ответа на то, будут ли голосовать за отставку Курца.

Напомним, что немецкий журнал Spiegel опубликовал видеозапись, на которой вице-канцлер Австрии и лидер ультраправой Австрийской партии свободы FPO Хайнц-Кристиан Штрахе перед выборами в парламент 2017 ведет переговоры с "богатой россиянкой".

На видео Алена Макарова предлагает ему деньги на выборы в обмен на получение в будущем приоритета для ее компаний при государственных заказах.

Из-за коррупционного скандала Курц объявил о распаде правящей коалиции, в результате чего будут объявлены досрочные выборы в парламент.