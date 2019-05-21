Порошенко в этом году заработал 16 млн, - право
21 мая, 2019, 14:29
Бывший президент Украины Петр Порошенко подал декларацию в связи с увольнением с должности за период с 1 января по 20 мая 2019 года
Декларация Порошенко обнародовано в Едином государственном реестре деклараций, сообщает Еспресо.TV.
За этот период Порошенко получил доходы в размере примерно 16 млн гривен.
В частности, 1 млн 752 тыс. 392 грн Порошенко получил от корпорации Би-Би-Си, в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб.
Зарплату президенту Украины было начислено в размере 128 тыс. 545 грн.
Почти 9,5 млн грн составили проценты от депозита в Международном инвестиционном банке. Также Порошенко получил погашение по приобретенным им в прошлом году облигациям государственного займа.
- Напомним, согласно индексу Bloomberg Billionaires пятый президент Украины Порошенко потерял статус миллиардера после избрания на пост главы государства: чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до 705 млн долларов.
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