Порошенко в этом году заработал 16 млн, - право

За этот период Порошенко получил доходы в размере примерно 16 млн гривен.

В частности, 1 млн 752 тыс. 392 грн Порошенко получил от корпорации Би-Би-Си, в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб.

Зарплату президенту Украины было начислено в размере 128 тыс. 545 грн.

Почти 9,5 млн грн составили проценты от депозита в Международном инвестиционном банке. Также Порошенко получил погашение по приобретенным им в прошлом году облигациям государственного займа.