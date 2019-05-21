//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Официальный сайт президента "зачистили" от упоминаний о Порошенко

С официального сайта президента Украины исчезли все новости, обращения, фотогалереи, рабочие встречи, в которых упоминается бывший президент Порошенко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

С официального президентского интернет-представительства president.gov.ua исчезли все новости, обращения, фотогалереи, рабочие встречи, в которых упоминается экс-президент Порошенко.

Почти все разделы (кроме Документов) опустели.

Так, если ввести в поисковое поле Новости Фамилия "Порошенко", то сайт выдаст сообщение "По Вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте задать более широкий диапазон дат ".

Изменение дат тоже ничего не дает. Такие же результаты выдает поиск в разделах Видео, Фотогалереи, Рабочие поездки.

Отметим, что поисковик выдает только количество найденных материалов.

На сайте также полностью отсутствуют архивы новостей о деятельности предыдущих президентов.

Зато появилось несколько новых материалов с Владимиром Зеленским.

В частности, новость о встрече президента с лидерами парламентских фракций и групп, в частности представителями "Блока Петра Порошенко". Это пока единственная новость на запрос "Порошенко".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 мая, 2019 среда

больше новостей

22 мая, 2019 среда

21 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать