Официальный сайт президента "зачистили" от упоминаний о Порошенко

21 мая, 2019, 16:18

С официального сайта президента Украины исчезли все новости, обращения, фотогалереи, рабочие встречи, в которых упоминается бывший президент Порошенко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

С официального президентского интернет-представительства president.gov.ua исчезли все новости, обращения, фотогалереи, рабочие встречи, в которых упоминается экс-президент Порошенко.

Почти все разделы (кроме Документов) опустели.

Так, если ввести в поисковое поле Новости Фамилия "Порошенко", то сайт выдаст сообщение "По Вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте задать более широкий диапазон дат ".

Изменение дат тоже ничего не дает. Такие же результаты выдает поиск в разделах Видео, Фотогалереи, Рабочие поездки.

Отметим, что поисковик выдает только количество найденных материалов.

На сайте также полностью отсутствуют архивы новостей о деятельности предыдущих президентов.

Зато появилось несколько новых материалов с Владимиром Зеленским.

В частности, новость о встрече президента с лидерами парламентских фракций и групп, в частности представителями "Блока Петра Порошенко". Это пока единственная новость на запрос "Порошенко".