Недовольство РФ законом о языке. В МИД попросили Совбез ООН сосредоточиться на реальных проблемах

21 мая, 2019, 18:23

В Министерстве иностранных дел Украины призывают Совет Безопасности ООН сосредоточивать внимание на реальных проблемах, а не на российской пропаганде

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в Twitter.

"Циничная попытка России собрать заседание по новому закону об украинском языке отклонена Советом Безопасности ООН. Большое спасибо партнерам из США, Франции, Германии, Бельгии, Великобритании и Польши из-за невозможности траты времени Совбеза на этот вопрос. Вместо этого, давайте сосредоточимся на реальных проблемах, таких как паспортизация Россией на оккупированном Донбассе", - отметила Зеленко.

Также она призвала остановить российскую пропаганду.

Cynical attempt by to convene meeting on new language law thrown out by #UNSC . Many thanks to partners for preventing wasted Council time on this. Instead let's focus on real issues such as illegal passportization by in occupied #Donbas #StopRussianPropaganda - Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 21 мая 2019 г.