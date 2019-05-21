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Недовольство РФ законом о языке. В МИД попросили Совбез ООН сосредоточиться на реальных проблемах

В Министерстве иностранных дел Украины призывают Совет Безопасности ООН сосредоточивать внимание на реальных проблемах, а не на российской пропаганде

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в Twitter.

"Циничная попытка России собрать заседание по новому закону об украинском языке отклонена Советом Безопасности ООН. Большое спасибо партнерам из США, Франции, Германии, Бельгии, Великобритании и Польши из-за невозможности траты времени Совбеза на этот вопрос. Вместо этого, давайте сосредоточимся на реальных проблемах, таких как паспортизация Россией на оккупированном Донбассе", - отметила Зеленко.

Также она призвала остановить российскую пропаганду.

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