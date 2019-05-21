Недовольство РФ законом о языке. В МИД попросили Совбез ООН сосредоточиться на реальных проблемах
Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в Twitter.
"Циничная попытка России собрать заседание по новому закону об украинском языке отклонена Советом Безопасности ООН. Большое спасибо партнерам из США, Франции, Германии, Бельгии, Великобритании и Польши из-за невозможности траты времени Совбеза на этот вопрос. Вместо этого, давайте сосредоточимся на реальных проблемах, таких как паспортизация Россией на оккупированном Донбассе", - отметила Зеленко.
Также она призвала остановить российскую пропаганду.
Cynical attempt by to convene meeting on new language law thrown out by #UNSC . Many thanks to partners for preventing wasted Council time on this. Instead let's focus on real issues such as illegal passportization by in occupied #Donbas #StopRussianPropaganda- Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 21 мая 2019 г.
- Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
- В понедельник, 20 мая, члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ по поводу украинского языкового закона.
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