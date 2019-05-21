НАТО усилит присутствие в Черном и Азовском морях, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время торжественного мероприятия по случаю празднования 70-летия НАТО,

Также она добавила, что Украина ведет переговоры с другими международными организациями по созданию международной наблюдательной миссии, которая способствовала бы восстановлению суверенитета Украины в Азовском и Черном морях.

Отвечая на вопрос об углублении сотрудничества Украины и НАТО по урегулированию ситуации в Черноморском регионе она отметила: "Министры иностранных дел НАТО 4 апреля, когда происходили главные празднования создания НАТО, приняли решение об усилении своего присутствия в Черноморском и Азовском регионе. Это предполагает и более частые заходы судов стран-членов Альянса в наши порта, это означает наши совместные учения, проведение тренингов с нашими военнослужащими, помощь Украине и Грузии в развитии своих ВМС. И поэтому это уже заложен фундамент, чтобы НАТО расширяло свое присутствие. Мы сейчас говорим не только с Альянсом, а также другими странами, международными организациями по созданию международной наблюдательной миссии в Черноморском регионе, которая дала бы возможность свободы навигации, свободы для торговых судов, чтобы мы могли полностью восстановить свой суверенитет над Азовским и Черным морями, где это является законной территорией Украины".

Она также уточнила, что сотрудничество Украины и международных партнеров предусматривает в том числе и обеспечение прохода украинских кораблей через Керченский пролив.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм.