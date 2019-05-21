//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НАТО усилит присутствие в Черном и Азовском морях, - Климпуш-Цинцадзе


фото: reuters
НАТО усилит присутствие в Черном и Азовском морях, чтобы помочь Украине урегулировать ситуацию в Черноморском регионе
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время торжественного мероприятия по случаю празднования 70-летия НАТО, сообщает Укринформ .
Также она добавила, что Украина ведет переговоры с другими международными организациями по созданию международной наблюдательной миссии, которая способствовала бы восстановлению суверенитета Украины в Азовском и Черном морях.

Отвечая на вопрос об углублении сотрудничества Украины и НАТО по урегулированию ситуации в Черноморском регионе она отметила: "Министры иностранных дел НАТО 4 апреля, когда происходили главные празднования создания НАТО, приняли решение об усилении своего присутствия в Черноморском и Азовском регионе. Это предполагает и более частые заходы судов стран-членов Альянса в наши порта, это означает наши совместные учения, проведение тренингов с нашими военнослужащими, помощь Украине и Грузии в развитии своих ВМС. И поэтому это уже заложен фундамент, чтобы НАТО расширяло свое присутствие. Мы сейчас говорим не только с Альянсом, а также другими странами, международными организациями по созданию международной наблюдательной миссии в Черноморском регионе, которая дала бы возможность свободы навигации, свободы для торговых судов, чтобы мы могли полностью восстановить свой суверенитет над Азовским и Черным морями, где это является законной территорией Украины".

Она также уточнила, что сотрудничество Украины и международных партнеров предусматривает в том числе и обеспечение прохода украинских кораблей через Керченский пролив.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 мая, 2019 среда

больше новостей

22 мая, 2019 среда

21 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать