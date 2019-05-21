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На выходных по Киеву будет сложно проехать. Список улиц

25 и 26 мая в Киеве будет ограничено движение по некоторым улицам из-за мероприятий ко Дню столицы

Об этом говорится на сайте КГГА.

Ограничение движения:

25-26 мая - на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской во время фестиваля "Страна Франкиана";

25 мая с 5:30 до 17:30 - во время международных соревнований по велосипедному спорту Race horizon park по маршруту: площадь Победы - ул. Победы - разворот возле станции метро "Шулявская" - ул. Победы - площадь Победы.

Движение перекроют:

25-26 мая - во время фестиваля "Страна Франкикиана" на площади Ивана Франко до перекрестка с ул. Станиславского;

25 и 26 мая - во время международных соревнований по велосипедному спорту Race horizon park по маршрутам:

25 мая с 5:30 до 17:30 - ул. Крещатик - б-р Тараса Шевченко;

26 мая с 09:30 до 16:00 - ул. Николая Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - ул. Андрея Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Николая Гринченко (старт-финиш у дома №28 на ул. Соломенская)

26 мая, с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Майдан Незалежности - улица Крещатик - улица Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - ул. Физкультуры - НСК "Олимпийский" - ул. Эспланадная - улица Бассейная - ул. Крещатик - Майдан Независимости.

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