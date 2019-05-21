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Умер один из лидеров "Революции на граните" Маркиян Иващишин

На 53-м году жизни скончался один из лидеров "революции на граните" 1990 года, известный львовянин Маркиян Иващишин

Об этом сообщил председатель Львовского облсовета Александр Ганущин, сообщает Zik .

Отмечается, Маркиану Иващишину внезапно стало плохо и он упал на тротуаре возле своего дома. Причиной смерти стал тромб оборвался.

Депутаты облсовета почтили известного львовянина минутой молчания, говорится в сообщении.

Иващишин родился в 1966 году во Львове. Был активным участником студенческого братства во Львове.

В 1990 году Маркин был одним из лидеров студенческого политической голодовки в Киеве, известного как Революция на граните.

Маркиян Иващишин - соучредитель арт-объединения "Дзига".

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