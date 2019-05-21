Мигрант из РФ хотел покончить с собой на Эйфелевой башне

21 мая, 2019, 15:39

Человек, который залез на Эйфелеву башню, оказался искателем убежища из России и хотел покончить жизнь самоубийством

Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источник, близкий к расследованию, передает Укринформ.

"Мужчина, который в понедельник залез на Эйфелеву башню, оказался мигрантом, который страдал от суицидальных мыслей", - говорится в сообщении.

По словам собеседника, речь идет о мужчине из России, который во Франции хотел получить убежище.

Отмечается, что в целом человек провел шесть часов на конструкциях всемирно известной достопримечательности перед тем, как его сняли пожарные.

Впоследствии его задержала полиция, и сейчас он находится под стражей. Завтра он предстанет перед судом. Ему грозит штраф.