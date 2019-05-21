Морской суд объявит решение по делу "Украина против РФ" 25 мая

21 мая, 2019, 17:55

Трибунал ООН по морскому праву объявит свое решение по делу Украины против России 25 мая

Об этом говорится в пресс-релизе трибунала, передает Укринформ .

"Международный трибунал по морскому праву объявит свое постановление, временные меры, в деле, касающемся задержания трех украинских судов (Украина против Российской Федерации), в субботу, 25 мая 2019 года, в 12:00 дня", - говорится в сообщении.

Решение объявит президент Трибунала судья Пак Чжин Хён Пайк на открытом заседании, на котором могут присутствовать все желающие (по предварительной регистрации).