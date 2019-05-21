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Киберполиция задержала пятерых мошенников, которые имитировали торги на биржах

Киберполиция разоблачила 5 мошенников, которые обворовали более 150 украинцев и иностранцев, имитируя торги на финансовых биржах

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

В Запорожье обнаружили мошенников, которые через интернет привлекали людей к инвестированию в фиктивные финансовые торги на международной арене, говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники создали веб-портал, где имитировали деятельность международных инвестиционных компаний. Они предлагали клиентам создать личный кабинет и вложить минимальную сумму - около $100.

Отмечается, что в дальнейшем они привлекали клиентов к якобы трейдинговой деятельности с возможностью легкого и быстрого заработка. Сумма взносов каждый раз росла, а клиенты даже не подозревали, что не имеют перспектив возврата своих средств

По данным киберполиции, эта деятельность принесла им более 9 млн грн.

Отмечается, что во время обысков у подозреваемых изъяли ноутбуки и компьютеры, которые использовали для администрирования "липовых" веб-ресурсов, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Отмечается, что "в офисе" злоумышленников было обнаружено копии паспортов пострадавших.

Только за последние 2 недели мошенники привлекли к участию в "торгах" до 15 человек, которые инвестировали около $10 тыс., говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, по данному факту начато уголовное производство по статье "мошенничество" УК. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

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