21 мая, 2019, 14:32

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что готова возглавить правительство в переходный период

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Насколько я знаю по законодательству, в таком случае это решение президента, должен быть указ о том, кто будет исполнять обязанности премьера, если будет проголосована отставка правительства. Отказываться от ответственности я не привыкла", - сказала она.

Кроме того, она отметила, что ей предложили участвовать в парламентских выборах, но она не называет, какие именно политические силы это предложили.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что намерена делать все, чтобы новое правительство продолжил все предыдущие начинания в сфере европейской и евроатлантической интеграции.