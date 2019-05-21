К реформированию таможни и налоговой планируют привлечь международные организации, - глава АП
21 мая, 2019, 22:50
Одним из направлений деятельности президента Владимира Зеленского является экономика
Об этом в эфире " 112 Украина" заявил глава Администрации президента Андрей Богдан.
Богдан заявил, что необходимо отремонтировать дороги, тогда люди почувствуют изменения. В первую очередь, по его мнению, необходимо найти деньги на ремонт дорог областного и республиканского значения.
При этом глава АП заявляет о необходимости реформирования таможни и налоговой службы. Для этого планируется привлечь международные организации.
"Мы сейчас рассматриваем опыт привлечения британских компаний, которые непосредственно принимают в управление таможню и гарантируют увеличение поступления таможенных платежей в два-три раза в ближайшее время", - сказал Богдан.
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