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Google показала второе поколение "умных" очков. что изменилось

Компания Google представила "умные" очки Glass Enterprise Edition 2. Новинка получила обновленную программную платформу, а также более производительную аппаратную составляющую
Об этом сообщает The Verge.

Как отмечается, Glass Enterprise 2 будет стоить $999, хотя, как и его предшественник, он не будет продаваться непосредственно потребителям.

Google по-прежнему не позиционирует Glass как основной продукт. Но, похоже, ожидается увеличение продаж Glass Enterprise Edition 2. Это устройство было перемещено в семейство продуктов Google, что позволило Google "удовлетворить потребности растущего рынка ношения на рабочем месте".

Как пишет издание, основной дизайн Glass не сильно изменился. Это все еще относительно простой экранный дисплей, а не гарнитура смешанной реальности в стиле Microsoft HoloLens. Однако он получил ускорение обработки благодаря чипу Qualcomm Snapdragon XR1, который предназначен для дополненной и виртуальной реальности. Google говорит, что благодаря мощности XR1 новая гарнитура Glass может включать "компьютерное зрение и расширенные возможности машинного обучения".

Также устройство получило новый процессор, улучшенную камеру, USB-C порт для быстрой зарядки и множество других обновлений. Как отмечается, Glass теперь работает на Android с поддержкой Android Enterprise Mobile Device Management.

 

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