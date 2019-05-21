Германия выделила Украине 82 млн евро на проведение реформ
21 мая, 2019, 14:30
Германия выделила Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
"Замечательный подарок Германии к инаугурации президента Владимира Зеленского. Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро на отечественные реформы в 2019 году", - написал он.
Соответствующий протокол 20 мая был подписан в Киеве.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-