Германия выделила Украине 82 млн евро на проведение реформ

21 мая, 2019, 14:30

Германия выделила Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Замечательный подарок Германии к инаугурации президента Владимира Зеленского. Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро на отечественные реформы в 2019 году", - написал он.

Соответствующий протокол 20 мая был подписан в Киеве.