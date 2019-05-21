Геращенко напомнила, что ОБСЕ не одобряет изменение законодательства за год до выборов

21 мая, 2019, 16:07

Стандарты ОБСЕ рекомендуют странам-членам организации не менять избирательное законодательство за год до выборов

Об этом рассказала первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко по итогам консультаций руководства Верховной Рады и представителей фракций с главой государства, сообщает Укринформ .

Она подтвердила, что на встрече обсуждались возможные изменения законодательства. А также подчеркнула, что присутствующие там эксперты, в частности глава Центральной избирательной комиссии, четко заявили, что Украина должна придерживаться стандартов ОБСЕ, которые "рекомендуют странам-членам ОБСЕ не менять избирательное законодательство за год до выборов. А что говорить о нескольких неделях до выборов? Очевидно, что здесь есть большие проблемы", - сказала Геращенко.

Вместе с тем она напомнила, что во всех международных отчетах зафиксировано, что нынешние президентские выборы были проведены демократично, честно, без нарушения законодательства.