Геращенко напомнила, что ОБСЕ не одобряет изменение законодательства за год до выборов
Об этом рассказала первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко по итогам консультаций руководства Верховной Рады и представителей фракций с главой государства, сообщает Укринформ .
Она подтвердила, что на встрече обсуждались возможные изменения законодательства. А также подчеркнула, что присутствующие там эксперты, в частности глава Центральной избирательной комиссии, четко заявили, что Украина должна придерживаться стандартов ОБСЕ, которые "рекомендуют странам-членам ОБСЕ не менять избирательное законодательство за год до выборов. А что говорить о нескольких неделях до выборов? Очевидно, что здесь есть большие проблемы", - сказала Геращенко.
Вместе с тем она напомнила, что во всех международных отчетах зафиксировано, что нынешние президентские выборы были проведены демократично, честно, без нарушения законодательства.
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