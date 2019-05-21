Экс-голкипер сборной Украины объяснил, почему переехал из Крыма в Киев

21 мая, 2019, 17:14

Бывший голкипер сборной Украины по футболу Максим Левицкий рассказал, почему в 2014 году переехал из оккупированного Крыма в Киев

Об этом сообщает Sportarena.

По словам Максима Левицкого, несмотря на то что он родился в Ростовской области и имеет российское гражданство, после событий в Крыму в 2014 году он решил, что ему по духу ближе Украине.

"Я родился в Ростовской области, большая часть моей карьеры прошла в России, когда выступал за московское "Динамо", оформил российское гражданство. Но сердцу не прикажешь. После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина.

По словам Левицкого, который переехал на остров в 2012 году, решение о переезде он принимал вместе с семьей и отметил, что после этого даже его сын перевелся из московского вуза в киевский.

"Решение о переезде принимали на семейном совете, жена меня поддержала. В Киеве нам комфортнее. И жена, и дети - граждане Украины. Старший сын даже перевелся из московского вуза в киевский - это было его личное решение. Таким образом он выразил свою гражданскую позицию . Мне его поступок понравился ", - рассказал Левицкий.

Также голкипер вспомнил матчи, которые он сыграл за сборную Украины.

"Я имею вид на жительство в Украине. И считаю себя украинцем. Горжусь, что сыграл 8 матчей за сборную. Помню, как 31 мая 2000 г. дебютировал за сине-желтую дружину на "Уэмбли" в матче с Англией. Это было здорово! ", - рассказал Левицкий.