Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались обнаженными в горах

21 мая, 2019, 18:27

Швейцарские биатлонисты сфотографировались в полностью голом виде

Фотографию спортсмены выложили в instagram.

Сборная Швейцарии по биатлону сфотографировалась в пикантном виде - спортсмены полностью обнажились в горах.

"Леди и джентльмены, позвольте представить вам мужскую сборную Швейцарии в сезоне-2019/20", - написал лидер швейцарской команды Бенджамин Вегер.

В сезоне-2018/19 Швейцария выступала в следующем составе: Марио Долдер, Джереми Финелли, Мартин Ягер, Бенджамин Вегер и Серафин Вистнер.