Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались обнаженными в горах
21 мая, 2019, 18:27
Швейцарские биатлонисты сфотографировались в полностью голом виде
Фотографию спортсмены выложили в instagram.
Сборная Швейцарии по биатлону сфотографировалась в пикантном виде - спортсмены полностью обнажились в горах.
"Леди и джентльмены, позвольте представить вам мужскую сборную Швейцарии в сезоне-2019/20", - написал лидер швейцарской команды Бенджамин Вегер.
В сезоне-2018/19 Швейцария выступала в следующем составе: Марио Долдер, Джереми Финелли, Мартин Ягер, Бенджамин Вегер и Серафин Вистнер.
- 17 мая двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер неожиданно объявила о завершении карьеры в 25 лет из-за потери мотивации.
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