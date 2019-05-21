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Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались обнаженными в горах


фото: instagram
Швейцарские биатлонисты сфотографировались в полностью голом виде

Фотографию спортсмены выложили в instagram.

Сборная Швейцарии по биатлону сфотографировалась в пикантном виде - спортсмены полностью обнажились в горах.

"Леди и джентльмены, позвольте представить вам мужскую сборную Швейцарии в сезоне-2019/20", - написал лидер швейцарской команды Бенджамин Вегер.

В сезоне-2018/19 Швейцария выступала в следующем составе: Марио Долдер, Джереми Финелли, Мартин Ягер, Бенджамин Вегер и Серафин Вистнер.

  • 17 мая двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер неожиданно объявила о завершении карьеры в 25 лет из-за потери мотивации.
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