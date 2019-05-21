Боевики на Донбассе ранили трех украинских военных
21 мая, 2019, 18:46
Боевики трижды нарушили режим прекращения огня, трое украинских военнослужащих ранены
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил.
Там они открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Водяного и из крупнокалиберных пулеметов возле Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из снайперского оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Шумов.
Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков. В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.
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