35 тыс. ФЛП в Украине не могут проверить свои налоговые долги из-за одинаковых имен
Об этом сообщает Opendatabot.
Наиболее распространенное имя ФЛП в Украине - Шевченко Александр Николаевич. Таких предпринимателей ФЛП в Украине до 28.
Вторым по популярности именем среди предпринимателей есть Иванова Елена Николаевна. ФЛП с таким именем в Украине зарегистрировано 19.
Только на один меньше в Украине ФЛП с именем Коваленко Александр Николаевич.
"Случаи, когда несколько ФЛП имеют одинаковую фамилию, имя и отчество довольно распространены. Поскольку государственная фискальная служба не публикует дополнительные идентификаторы ФЛП, такие как адрес регистрации (хотя эта информация является открытой), то установить, кто именно из них имеет налоговый долг, невозможно", - пояснил юрист Opendatabot.
- Напомним, за три последних года количество физических лиц-предпринимателей в сфере информационных технологий выросла на 45%, в то время как общее количество частных предпринимателей сократилось на 8%.
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