В Москве арестовали донецкого водочного короля Климца, - СМИ

27 апреля, 2019, 08:15

Украинского предпринимателя Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки особо крупного размера

Об этом сообщает российская деловая газета КоммерсантЪ со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Климца поместили под стражу 12 апреля. Точная причина его задержания остается неизвестной.

Собеседник издания утверждает, что визит бизнесмена в Москву связан с обсуждением его активов в ОРДЛО, которых он фактически лишился с началом вооруженного вторжения России в Украину в 2014 году.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест. По словам представителей холдинга, в последнее время глава компании часто получал предложения переписать или продать за бесценок свой бизнес на территории ОРДЛО.

Павел Климец - украинский политик и бизнесмен. Он был депутатом Верховной Рады с 2006 по 2012 годы. Его компания OLYMP занимается производством и продажей алкоголя. С 2011-го по 2015-й Климец входил в 100 самых богатых украинцев, однако после 2014 года потерял активы в Крыму. С тех пор его состояние уменьшилось до $34 млн.