В Москве арестовали донецкого водочного короля Климца, - СМИ
Об этом сообщает российская деловая газета КоммерсантЪ со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
Климца поместили под стражу 12 апреля. Точная причина его задержания остается неизвестной.
Собеседник издания утверждает, что визит бизнесмена в Москву связан с обсуждением его активов в ОРДЛО, которых он фактически лишился с началом вооруженного вторжения России в Украину в 2014 году.
В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест. По словам представителей холдинга, в последнее время глава компании часто получал предложения переписать или продать за бесценок свой бизнес на территории ОРДЛО.
Павел Климец - украинский политик и бизнесмен. Он был депутатом Верховной Рады с 2006 по 2012 годы. Его компания OLYMP занимается производством и продажей алкоголя. С 2011-го по 2015-й Климец входил в 100 самых богатых украинцев, однако после 2014 года потерял активы в Крыму. С тех пор его состояние уменьшилось до $34 млн.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом