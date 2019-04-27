Украинские кинотеатры покажут мелодраму со звездой "Нимфоманки" в главной роли

27 апреля, 2019, 08:57

В прокат выходит французский фильм "Аманда" с Венсаном Лакостом и Стейси Мартин

Об этом сообщает Еспресо.TV.

2 мая на экраны украинских кинотеатров выходит мелодрама "Аманда" - третий полнометражный фильм режиссера Микаэля Херси.

Главный герой фильма, Давид, живет случайными заработками. Однажды он встречает девушку, которая только что переехала в Париж, и влюбляется. Но его жизнь резко меняется после внезапной гибели сестры. Кроме шока и боли Давид теперь оказывается один на один со своей маленькой племянницей Амандой, которой нужна опека.

Главные роли в фильме исполнили Венсан Лакост ( "В постели с Викторией") и звезда "Нимфоманки" Ларса фон Триера и "Молодого Годара" Мишеля Хазанавичуса Стейси Мартин. За роль в "Аманде" Лакост был номинирован на национальную премию "Сезар" как лучший актер.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, где "Аманда" получила премию Laterna Magica. На международном кинофестивале в Токио лента была отмечена Гран-при как лучший фильм и получила премию за лучший сценарий. В Украине "Аманда" была впервые показана на ежегодном фестивале "Вечера французского кино".

В свое время работы Микаэля Херси были представлены в рамках "Недели критики" Каннского кинофестиваля, он также является призером фестиваля в Клермон-Ферране.

Фото предоставлены Arthouse Traffic