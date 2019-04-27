"Правый сектор" выложили видео уничтожения ДЗОТа террористов на Донбассе

27 апреля, 2019, 08:37

Командир 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи) опубликовал видео уничтожения укрепления российско-террористических войск

Об этом он написал в Facebook, передает Еспресо.TV.

"Что делает 1 ОШР ДУК ВС на передовой? - уничтожает врага. Прямое попадание ПТУР в ДЗОТ российских военных"? - отметил он.