"Правый сектор" выложили видео уничтожения ДЗОТа террористов на Донбассе
27 апреля, 2019, 08:37
Командир 1-й штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи) опубликовал видео уничтожения укрепления российско-террористических войск
Об этом он написал в Facebook, передает Еспресо.TV.
"Что делает 1 ОШР ДУК ВС на передовой? - уничтожает врага. Прямое попадание ПТУР в ДЗОТ российских военных"? - отметил он.
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