Грозы и ливни. Где в Украине на выходных пройдут дожди
27 апреля, 2019, 06:30
27 апреля в Украине будет сухо и тепло, но в отдельных регионах возможны грозовые дожди и ливни
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
На западе возможны кратковременные грозовые дожди, местами даже сильные ливни, порывистый ветер. +20...+26.
На севере осадки будут чередоваться с сухой погодой, +20...+23.
На востоке ожидается преимущественно сухая погода и тепло, +20...+25 градусов.
В центральной части Украины будет преобладать сухая воздушная масса, +20...+25.
На юге ожидается погода без осадков, до +24.
В Киеве будет +24, без осадков. Но в отдельных районах есть вероятность дождя.
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