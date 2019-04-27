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Грозы и ливни. Где в Украине на выходных пройдут дожди

27 апреля в Украине будет сухо и тепло, но в отдельных регионах возможны грозовые дожди и ливни

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На западе возможны кратковременные грозовые дожди, местами даже сильные ливни, порывистый ветер. +20...+26.

На севере осадки будут чередоваться с сухой погодой, +20...+23.

На востоке ожидается преимущественно сухая погода и тепло, +20...+25 градусов.

В центральной части Украины будет преобладать сухая воздушная масса, +20...+25.

На юге ожидается погода без осадков, до +24.

В Киеве будет +24, без осадков. Но в отдельных районах есть вероятность дождя.

 

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