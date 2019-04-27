26 апреля на фронте: с украинской стороны - 2 раненых, с российской - 2 уничтоженных, 4 - раненых
Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 27 апреля 2019, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 26 апреля двое оккупантов были уничтожены, четверо - ранены. Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили грузовик оккупантов" , - отмечается в сообщении.
Читайте также: Андрей Пионтковский: Путинский миф сдыхает. Украина не имеет права капитулировать на пороге победы
Кроме того, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Чемарлик, за что получил ранения местный житель.
Читайте также: Александр Морозов: Путин хочет продать Киеву "чеченский сценарий" для Донбасса
Справка
В течение прошлого 2018 г. на фронте погибло 133 защитников Украины, в частности, две молодые девушки.
- Летом министр внутренних дел Арсен Аваков представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" .
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом