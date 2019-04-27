26 апреля на фронте: с украинской стороны - 2 раненых, с российской - 2 уничтоженных, 4 - раненых

27 апреля, 2019, 07:20

26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Оккупанты также применяли вооружение боевых машин пехоты, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 27 апреля 2019, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 26 апреля двое оккупантов были уничтожены, четверо - ранены. Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили грузовик оккупантов" , - отмечается в сообщении.

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Кроме того, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Чемарлик, за что получил ранения местный житель.

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Справка

В течение прошлого 2018 г. на фронте погибло 133 защитников Украины, в частности, две молодые девушки.