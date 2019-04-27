$169 млн в сутки: Последние "Мстители" стартовали в мировом прокате с рекордными кассовыми сборами
Об этом сообщает Variety.
Четвертый фильм "Мстителей" стартовал в прокате с рекордными показателями на всех рынках, где был показан 25 апреля. За первый день лента студии Marvel собрала в общей сложности $169 млн.
Так, в частности, бокс-офис "Мстителей: Завершение" в Южной Корее составил $8,4 млн, еще $7 млн - в Австралии и $6 млн принесли зрители во Франции.
Фильм "Мстители: Завершение" выйдет в американский прокат 26 апреля 2019 года. Он будет представлен на рекордном количестве экранов - 4662. Чрезвычайный спрос на билеты свидетельствует о том, что стартовый рекорд в Северной Америке, который сейчас принадлежит третьему фильму "Мстители Война бесконечности", будет побит. В частности, еще месяц назад в США перекупщики продавали билеты на премьеру "Мстителей" за $15 тыс., а в Украине - за 8 тыс. грн.
Предполагается, что будет улучшено и достижения третьих "Мстителей" в мировом прокате. Пессимистичные прогнозы обещают фильму более $800 млн до конца премьерного уикенда.
Главные роли в новом фильме исполнили Брэдли Купер, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Эванджелин Лилли, Крис Хемсворт, Карен Гиллан, Джош Бролин, Том Холленд, Роберт Дауни младший и Крис Эванс. Режиссерами стали брать Джо и Энтони Руссо.
Супергеройский боевик "Мстители: Завершение" вышел в украинский прокат одновременно со всем миром - 25 апреля. Трехчасовой фильм завершит целую эру в киновселенной Marvel, поэтому ажиотаж вокруг него поднялся нешуточный.
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- Поэтому Холланду, который играет Человека-паука, не показывали сценарий, ведь он не умеет "держать язык за зубами". Актер заспойлерил сюжет фильма "Мстители: Война бесконечности". Во время специального показа ленты он вышел на сцену и рассекретил судьбу Человека-паука. К тому же, в одном из интервью он подтвердил фанатскую теорию о квантовом мире.
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