$169 млн в сутки: Последние "Мстители" стартовали в мировом прокате с рекордными кассовыми сборами

26 апреля, 2019, 15:47

Премьера фильма "Мстители: Завершение" в большинстве стран мира состоялась 25 апреля

Об этом сообщает Variety.

Четвертый фильм "Мстителей" стартовал в прокате с рекордными показателями на всех рынках, где был показан 25 апреля. За первый день лента студии Marvel собрала в общей сложности $169 млн.

Так, в частности, бокс-офис "Мстителей: Завершение" в Южной Корее составил $8,4 млн, еще $7 млн - в Австралии и $6 млн принесли зрители во Франции.

Фильм "Мстители: Завершение" выйдет в американский прокат 26 апреля 2019 года. Он будет представлен на рекордном количестве экранов - 4662. Чрезвычайный спрос на билеты свидетельствует о том, что стартовый рекорд в Северной Америке, который сейчас принадлежит третьему фильму "Мстители Война бесконечности", будет побит. В частности, еще месяц назад в США перекупщики продавали билеты на премьеру "Мстителей" за $15 тыс., а в Украине - за 8 тыс. грн.

Предполагается, что будет улучшено и достижения третьих "Мстителей" в мировом прокате. Пессимистичные прогнозы обещают фильму более $800 млн до конца премьерного уикенда.

Главные роли в новом фильме исполнили Брэдли Купер, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Эванджелин Лилли, Крис Хемсворт, Карен Гиллан, Джош Бролин, Том Холленд, Роберт Дауни младший и Крис Эванс. Режиссерами стали брать Джо и Энтони Руссо.

Супергеройский боевик "Мстители: Завершение" вышел в украинский прокат одновременно со всем миром - 25 апреля. Трехчасовой фильм завершит целую эру в киновселенной Marvel, поэтому ажиотаж вокруг него поднялся нешуточный.