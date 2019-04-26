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Зинченко стал лицом всемирного бренда спортивной одежды


фото: REUTERS
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заключил контракт с известным спортивным брендом

Об этом украинец сообщил в instagram.

Зинченко показал, что стал лицом всемирного бренда спортивной одежды.

"Счастлив быть частью Puma", - написал футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@pumafootball Excited to be part

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@ zinchenko_96)

  • 24 апреля украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко полностью сыграл в матче чемпионата Англии с МЮ и помог своей команде вернуться на первое место в АПЛ.
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