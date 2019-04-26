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Зеленский рассказал, чему научила украинцев Чернобыльская авария

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский написал, что трагедия на Чернобыльской АЭС научила украинцев нескольким вещам

Об этом он написал в Facebook.

"Первое. Государство всегда должно откровенно говорить с людьми. Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была", - написал он.

Он также написал, что сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду. Зеленский отметил, что украинцы не имеют права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем.

"Вечная память погибшим. Склоняем головы перед подвигом героев-ликвидаторов", - написал шоумен.


Напомним, что сегодня, 26 апреля, день Чернобыльской трагедии. Чернобыльская катастрофа - техногенная экологически-гуманитарная катастрофа, вызванная двумя тепловыми взрывами и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории УССР, в ночь на 26 апреля 1986 года.
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