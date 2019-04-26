Захватчики обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов, но и потеряли двух боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из 120-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески, из вооружения БМП - вблизи Павлополя, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Гнутово и пищевики, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Лебединского и Талаковки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы из 82-мм минометов и гранатометов различных систем однажды обстреляли украинские позиции вблизи Крымского.
Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Однако, по данным разведки, 25 апреля захватчики потеряли двух боевиков ранеными.
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