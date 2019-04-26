Захватчики обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов, но и потеряли двух боевиков

26 апреля, 2019, 07:37

В четверг, 25 апреля, российские наемники на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом дважды - из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из 120-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески, из вооружения БМП - вблизи Павлополя, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Гнутово и пищевики, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Лебединского и Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы из 82-мм минометов и гранатометов различных систем однажды обстреляли украинские позиции вблизи Крымского.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Однако, по данным разведки, 25 апреля захватчики потеряли двух боевиков ранеными.