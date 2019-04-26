За 3 года количество посетителей Чернобыльской зоны выросло почти в десять раз, - Семерак
Об этом сообщил во время посещения Чернобыльской АЭС министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает Зеркало недели.
"Мы наблюдаем значительное увеличение посетителей зоны отчуждения. Если сравнить 2015 году до 2018 года, то поток посетителей увеличился с 8 тыс. до 70 тыс., это почти в десять раз", - сообщил он журналистам.
По словам министра, половина посетителей - это иностранцы.
"Это говорит, что мы открыты и прозрачны. Это одна из гарантий того, что все работы, которые здесь будут осуществляться и осуществляются под пристальным вниманием общественности, государства и наших международных партнеров", - добавил Семерак.
Ранее сообщалось, что в 2018 году отделом полиции зоны ЧАЭС в Киевской области было обнаружено 196 сталкеров.
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