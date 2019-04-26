Впервые в истории капитализация Microsoft превысила $ 1 трлн

26 апреля, 2019, 10:38

Капитализация крупнейшего мирового производителя программного обеспечения Microsoft Corp. 25 апреля впервые в ее истории превысила $ 1 трлн

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

На 17:05 по Киеву цена бумаг Microsoft поднялась на 4,1%, до $ 130,08 за акцию. Для того, чтобы рыночная стоимость компании была выше триллион долларов, акции должны быть дороже чем $ 130,5. В начале торгов котировки достигали $ 131,37.

Ранее отметку в триллион долларов преодолевала только одна публичная компания в США - Apple Inc. Amazon удавалось превысить этот уровень на несколько минут во время сессии в сентябре прошлого года, но не на закрытие торгов.

Рост котировок Microsoft обусловлено сильной квартальной отчетностью.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 марта, увеличилась на 19%, до $ 8,8 млрд. Прибыль в расчете на акцию составил $ 1,14 против $ 0,95 годом ранее. Квартальная выручка Microsoft повысилась на 14%, до $ 30,6 млрд.