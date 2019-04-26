В зоне отчуждения ЧАЭС за год задержали 196 сталкеров

26 апреля, 2019, 12:47

В 2018 году отделом полиции зоны ЧАЭС в Киевской области было выявлено 196 сталкеров

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

В частности, из 195 сталкеров 16 оказались иностранцами. В 2019 году полиция обнаружила 48 сталкеров, из них 1 иностранец.

В отношении этих граждан полицейские составили административные протоколы по ст.46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, в 2018 году полицейские открыли 30 уголовных производств по статье 267-1 УК Украины (Нарушение требований режима радиационной безопасности), из них: 5 фактов незаконного сбора лесных ягод и грибов (8 человек) и 25 фактов попытка незаконного вывоза лома черных и цветных металлов (35 человек).

В 2019 году полиция открыла 9 уголовных производств по статье 267-1 УК Украины (Нарушение требований режима радиационной безопасности), из незаконного вывоза лома черных и цветных металлов (12 человек). Соответствующая санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок).

Правоохранители объяснили, что такие правонарушения опасны тем, что радиоактивные продукты питания и другие вещи могут попасть за пределы зоны отчуждения и могут быть использованы гражданами в быту.

В МВД напомнили, что аварию на Чернобыльской АЭС до сих пор называют крупнейшей техногенной катастрофой в истории мирного атома.

В результате взрыва или острой лучевой болезни в течение нескольких месяцев погибли 30 сотрудников АЭС. С зоны взрыва были эвакуированы 350 тыс. человек. 600 тыс. человек, из которых 33 тыс. работники органов системы МВД, стали ликвидаторами аварии - боролись с огнем и расчищали завалы. Загрязненными из-за радиоактивных осадков и сильного излучения оказались 4,7 тыс. кв. км.