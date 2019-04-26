В Украину не пустили зараженный раком картофель из Нидерландов

26 апреля, 2019, 17:08

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженного картофеля из Нидерландов общим весом 20 тонн

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Согласно сообщению, специалисты обнаружили и задержали груз продовольственного картофеля при проведении фитосанитарного контроля в таможенном пункте "Тернополь-Центральный" в Тернопольской области.

В партии было обнаружено опасное карантинное заболевание - рак картофеля. С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Нидерланды ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.