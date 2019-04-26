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В Турции арестовали более 200 военных


фото: twitter
В Стамбуле правоохранители задержали 210 военнослужащих, подозреваемых в связях с фетой
Об этом сообщает СNN Turk.

"Командование сил полиции и жандармерии в Стамбуле начали одновременную операцию по задержанию 210 военнослужащих в рамках расследования дела по связям с фетой", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что все военнослужащие, на которых выданы разрешения на арест, находящихся на действительной военной службе. Среди них 5 полковников, 7 подполковников, 14 майоров, 33 капитана и 102 военнослужащих из старшинского состава.

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