В Турции арестовали более 200 военных

"Командование сил полиции и жандармерии в Стамбуле начали одновременную операцию по задержанию 210 военнослужащих в рамках расследования дела по связям с фетой", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что все военнослужащие, на которых выданы разрешения на арест, находящихся на действительной военной службе. Среди них 5 полковников, 7 подполковников, 14 майоров, 33 капитана и 102 военнослужащих из старшинского состава.