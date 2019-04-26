В США умер легендарный баскетболист НБА
26 апреля, 2019, 12:37
В США на 80-м году жизни скончался знаменитый баскетболист "Бостона", член Зала славы НБА Джон Хавличек
Об этом сообщает "Бостон Селтикс" в twitter.
За 16 сезонов в "Бостоне" Джон Хавличек стал восьмикратным чемпионом НБА, 13 раз избирался на Матч всех звезд, 11 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, а в 1974 году стал MVP финальной серии.
В 1984 году через шесть лет после окончания карьеры Хавличек был принят в Зал славы НБА. Номер 17, под которым Хавличек провел всю карьеру в "Селтикс", был выведен из обращения в "Бостоне".
Hondo, you set the bar. #ForeverGreen pic.twitter.com/aZ59fAoLlQ- Boston Celtics (@celtics) 26 апреля 2019 г.
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