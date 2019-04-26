В США русскую шпионку Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

26 апреля, 2019, 19:03

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения за шпионаж в пользу РФ

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что Бутина признала себя виновной в попытке проникнуть в политические круги Республиканской партии, в частности через Национальную стрелковую ассоциацию, с целью лоббирования российских интересов.

Судья окружного суда США заявила, что эти 18 месяцев будут включать примерно 9 месяцев, в течение которых Бутина уже находилась в тюрьме с момента ареста в июле 2018 года. Она также согласилась депортировать Бутину обратно в Россию после того, как она закончит свой срок.

Адвокаты Бутиной попросили судью назначить наказание в размере отбытого срока, а служба пробации предложила заключение сроком на 12 месяцев и один день.

Бутина, бывшая аспирантка Американског университета в Вашингтоне, публично отстаивавшая права на оружие, просила судью о помиловании перед вынесением приговора и выражала раскаяние.