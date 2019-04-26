В США русскую шпионку Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Об этом сообщает Reuters .
Отмечается, что Бутина признала себя виновной в попытке проникнуть в политические круги Республиканской партии, в частности через Национальную стрелковую ассоциацию, с целью лоббирования российских интересов.
Судья окружного суда США заявила, что эти 18 месяцев будут включать примерно 9 месяцев, в течение которых Бутина уже находилась в тюрьме с момента ареста в июле 2018 года. Она также согласилась депортировать Бутину обратно в Россию после того, как она закончит свой срок.
Адвокаты Бутиной попросили судью назначить наказание в размере отбытого срока, а служба пробации предложила заключение сроком на 12 месяцев и один день.
Бутина, бывшая аспирантка Американског университета в Вашингтоне, публично отстаивавшая права на оружие, просила судью о помиловании перед вынесением приговора и выражала раскаяние.
- Напомним, 15 июля в 2018 году в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в шпионаже в пользу России.
- Бутина сдала своего российского куратора
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