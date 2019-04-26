26 апреля, 2019, 19:54

На рассмотрение в Верховную Раду подали законопроект, который предлагает ликвидировать "Укроборонпром", а предприятия концерна подчинить правительству

Об этом говорится на сайте Верховной Рады .

Отмечается, что авторами законопроекта выступили Сергей Пашинский, Иван Винник, Татьяна Чорновил, Андрей Тетерук и другие.

В пояснительной записке говорится, что целью проекта закона является совершенствование механизма управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе, повышение экономии и эффективности использования бюджетных средств в результате обеспечения прозрачности и открытости проведения закупок для нужд обороны.

"С целью повышения эффективности управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе законопроектом предлагается внести изменения в ЗУ "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" в части ликвидации Государственного концерна "Укроборонпром" и подчинения предприятий-участников концерна центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную военно-промышленную политику, формирование которого предусмотрено ст. 23 Закона Украины "О национальной безопасности Украины", - говорится в документе.