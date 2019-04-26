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В Словакии анонсировали запуск поезда в Украину


фото: bratislava.sme
С 9 июня 2019 года начнет курсировать новый поезд Кошице-Мукачево

Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта Словакии.

На востоке Словакии после летнего изменения графика добавляются две пары поездов сообщением Кошице-Мукачево.

"Я рад, что нам удается сравнительно быстро запустить новые поезда, которые, безусловно, помогут всему региону. Новое железнодорожное сообщение между Мукачево и Кошице поможет улучшить транспорт и сделать этот регион более привлекательным для туристов. Это, конечно, также принесет больше рабочих мест" , - заявил министр транспорта Словакии Арпад Эрсек.

Поезда на линии Кошице-Мукачево позволят улучшить сообщение в направлении Одессы, Киева, Харькова и Львова, а также Прешова, Братиславы и Праги.

При пересечении государственной границы будут соблюдать все условия Шенгенской зоны для въезда на территорию Словакии.

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