В Словакии анонсировали запуск поезда в Украину
Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта Словакии.
На востоке Словакии после летнего изменения графика добавляются две пары поездов сообщением Кошице-Мукачево.
"Я рад, что нам удается сравнительно быстро запустить новые поезда, которые, безусловно, помогут всему региону. Новое железнодорожное сообщение между Мукачево и Кошице поможет улучшить транспорт и сделать этот регион более привлекательным для туристов. Это, конечно, также принесет больше рабочих мест" , - заявил министр транспорта Словакии Арпад Эрсек.
Поезда на линии Кошице-Мукачево позволят улучшить сообщение в направлении Одессы, Киева, Харькова и Львова, а также Прешова, Братиславы и Праги.
При пересечении государственной границы будут соблюдать все условия Шенгенской зоны для въезда на территорию Словакии.
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