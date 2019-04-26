В России горит завод, где производят баллистические ракеты
Над территорией завода поднялся столб черного дыма, который четко виден со всех точек города.
В одном из производственных корпусов загорелась крыша, часть кровли уже обрушилась, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах Красноярска. Огонь охватил 5 тыс. кв. м.
В пресс-службе Роскосмоса заявили, что пожар произошел на складе завода Бирюса, который располагается на территории Красмаша. По их данным, огонь не несет угрозы зданиям оборонного завода.
На заводе Красмаш производят межконтинентальные баллистические ракеты Синева.
Красноярск завод Красмаш- Чипполино (@ Beria911) 26 апреля 2019 г.
На месте 9 пожарных машин. Данных о причинах возгорания и пострадавших пока нет. pic.twitter.com/RaIOm2hSqo
В Красноярске горит завод «Красмаш» - одно из крупнейших в стране оборонное предприятие, производитель ракет «Булава», «Синева» и «Калибр». pic.twitter.com/LtypDZ0hys- (Не) серьёзный МИД (@russiaspeaks) 26 апреля 2019 г.
В Красноярске загорелся завод Красмаш - производитель ракет "Булава", "Синева" и "Калибр". Горит компрессорный цех. pic.twitter.com/B5JprZXTYp- Чипполино (@ Beria911) 26 апреля 2019 г.
Завод Красмаш горит (г. Красноярск) pic.twitter.com/CE7iYKrkWZ- Dmitry Lazutkin (@ dmitry18673) 26 апреля 2019 г.
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