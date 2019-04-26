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В России горит завод, где производят баллистические ракеты

В пятницу, 26 апреля, в российском Красноярске произошел сильный пожар на территории завода Красмаш - одного из крупнейших оборонных заводов РФ

Над территорией завода поднялся столб черного дыма, который четко виден со всех точек города.

В одном из производственных корпусов загорелась крыша, часть кровли уже обрушилась, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах Красноярска. Огонь охватил 5 тыс. кв. м.

В пресс-службе Роскосмоса заявили, что пожар произошел на складе завода Бирюса, который располагается на территории Красмаша. По их данным, огонь не несет угрозы зданиям оборонного завода.

На заводе Красмаш производят межконтинентальные баллистические ракеты Синева.

 

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