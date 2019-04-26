В России майор объявил голодовку, потому что его уволили из-за поездки в Украину

26 апреля, 2019, 22:14

В Москве у здания администрации президента РФ уже неделю проводит сухую голодовку майор ракетных войск в отставке Владимир Скубак

Об этом сообщают российские СМИ.

Он рассказал, что протестует против незаконного, по его мнению, увольнения со службы.

По словам Скубака, его уволили и оставили без выплат после самовольной поездки в Украину в 2014 году. Он ездил, чтобы забрать из детского дома сына своей бывшей жены.

Скубак объяснил, что официально проинформировал своего командира о выезде за пределы России, но из-за обострения ситуации на Донбассе не успел получить разрешение от высшего командования.