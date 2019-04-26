В Раде нардепы собирают голоса за отставку Луценко
Об этом заявил народный депутат Игорь Луценко (фракция "Батькивщина"), сообщает " Укринформ".
"Хочу вам всем сообщить, что в парламенте сейчас собираются подписи за отставку генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко", - сказал нардеп.
По его словам, сейчас в парламенте есть две такие инициативы - кроме Игоря Луценко с аналогичной выступил народный депутат Егор Соболев (фракция "Самопомич").
Он также сказал, что поводов для отставки генпрокурора немало, в частности дела Майдана.
"Юрий Витальевич своей деятельностью показал полную неспособность управлять высшим органом справедливости в нашем государстве - Генеральной прокуратурой... Он был обязан расследовать преступления высокопоставленных чиновников времен Януковиче. Вы слышали хоть об одном приговоре в этой категории дел? Ни одного. Более того, мы сейчас видим позорный балет по расследованию дела Курченко - это лицо коррупции Януковича ", - заявил депутат от "Батькивщины".
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