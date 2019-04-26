В правительстве заявили, что чернобыльский "саркофаг" готов на 99%

"Наше правительство завершило проект У"крытие", мы восстановили весь комплекс мер, чтобы обеспечить безопасность для жизни и здоровья людей. Сейчас ситуация полностью стабильна. Мы вместе с международными партнерами внедряем новейшие технологии и решения для преодоления последствий аварии на ЧАЭС", - сказал глава правительства Владимир Гройсман.

Он сказал, что внедрение всех мер безопасности будет продолжаться.

Гройсман также поблагодарил ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которые с первых минут аварии мужественно выполняли свой долг.

Во время поездки он посетил новый безопасный конфайнмент "Укрытие", который успешно прошел пробную 72-часовую эксплуатацию. Проект готов на 99%, завершение работ планируется в мае-июне 2019 года.

Гройсман посетил строительство центрального хранилища отработанного ядерного топлива и комплекс по переработке и захоронению радиоактивных отходов "Вектор".

Украинское правительство вместе с международными партнерами реализует ряд важных безопасностных и экономических проектов в Чернобыльской зоне.

В частности, завершается строительство нового безопасного конфайнмента, хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2, ведутся работы по сооружению Центрального хранилища отработанного ядерного топлива, развивается альтернативная энергетика.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, день Чернобыльской трагедии. Чернобыльская катастрофа - техногенная экологически-гуманитарная катастрофа, вызванная двумя тепловыми взрывами и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории УССР, в ночь на 26 апреля 1986 года.