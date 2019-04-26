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В НБУ сказали, когда Украина может получить транш МВФ

Украина в июне может получить транш по программе stand-by Международного валютного фонда

Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, передает " Левый берег".

"Скорее всего, в июне, поскольку, если они приезжают в мае, то просто технически не успеют (предоставить транш в мае, - ред.)", - сказала она.

Она отметила, что первым неожиданным и неприятным сюрпризом для МВФ была отмена в Украине статьи "о незаконном обогащении", вторым - ситуация с решениями судов по "ПриватБанку".

 

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