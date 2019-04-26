В МинВОТ огласили сумму долга оккупированного Донбасса за воду
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).
Указано, что именно задолженность стала причиной отключения водоканалов от электричества.
"Оккупированные территории потребляют около 75% от общего объема воды, поступающей к населенным пунктам Донбасса. Из 1250 тысяч кубометров, которые ежедневно поставляются на эти территории, потребляется там около 950 тысяч кубометров. Часть воды вообще не учитывается. С 2014 года долг оккупированных территорий за водоснабжение составляет около 3,8 миллиарда гривен", - отмечает министерство.
В МинВОТ объясняют, что из-за долгов за потребленную воду перед "Водой Донбасса" КП в свою очередь, увеличило долги за электроэнергию.
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