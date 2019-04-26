В Киеве водитель "Субару" сбил пешехода и перекрыл движение трамваев

26 апреля, 2019, 21:10

В Оболонском районе Киева произошло ДТП с пострадавшим

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, водитель Субару на большой скорости двигался по улице Маршала Тимошенко в направлении "Каравана" и, не справившись с управлением, вылетел на тротуар.

В это время по тротуару шел пешеход, на которого неуправляемая машина совершила наезд. Однако машина остановилась только проехав зеленую полосу и наехав на трамвайные рельсы. Медики, прибывшие на помощь пострадавшему, госпитализировали его с переломами и многочисленными травмами.

Субару, оставаясь на рельсах, перекрыл движение трамваев на несколько часов. Водителя направили на экспертизу, хотя явных признаков алкогольного опьянения не было обнаружено.