В Киеве водитель "Субару" сбил пешехода и перекрыл движение трамваев
26 апреля, 2019, 21:10
В Оболонском районе Киева произошло ДТП с пострадавшим
Как удалось узнать Вартовым Еспресо, водитель Субару на большой скорости двигался по улице Маршала Тимошенко в направлении "Каравана" и, не справившись с управлением, вылетел на тротуар.
В это время по тротуару шел пешеход, на которого неуправляемая машина совершила наезд. Однако машина остановилась только проехав зеленую полосу и наехав на трамвайные рельсы. Медики, прибывшие на помощь пострадавшему, госпитализировали его с переломами и многочисленными травмами.
Субару, оставаясь на рельсах, перекрыл движение трамваев на несколько часов. Водителя направили на экспертизу, хотя явных признаков алкогольного опьянения не было обнаружено.
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