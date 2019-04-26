В Киеве на автозаправке сгорел человек

26 апреля, 2019, 23:02

В Оболонском районе, на улице Бережанской, на территории старого АТП, произошел несчастный случай

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Работник осуществлял работы с генератором на автозаправке на территории АТП, как вдруг тот загорелся. Мужчина загорелся и не смог потушить огонь. В результате умер от полученных ожогов на месте.

Погибший был 1958 года рождения. На место трагедии прибыли оперативно-спасательная бригада, 1 машина пожарной техники, 2 кареты скорой помощи и сотрудники полиции.